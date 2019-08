Können durch Porno-Konsum die Weltmeere gerettet werden?

Pornhub ist nicht nur ein Portal für explizite Filmkost, sondern auch im Naturschutz tätig: Einen Sexfilm mit dem ungewöhnlichen Bezug auf das Bienensterben gibt es bereits – nun soll "The Dirtiest Porn ever" auf die Verschmutzung der Ozeane hinweisen.



Ob Porno-Konsum unethisch ist, bleibt eine viel diskutierte Frage. Nicht mehr zwingend, weil die Ansichten bezüglich sexueller Freizügigkeit im allgemeinen so altmodisch sind – sondern weil gerade im Bezug auf Frauenrechte und sexuelle Ausbeutung weiterhin genug Gesprächsbedarf besteht.