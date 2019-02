Komiker Shahak Shapira bekommt eigene Comedy-Show bei ZDFneo

Diese Frühjahr startet in ZDFneo eine Comedy-Show mit Satiriker Shahak Shapira. Der ist für seine Aufsehen erregenden Aktionen bekannt.



Acht Auftritte des in Israel geborenen und in Berlin lebenden Satirikers sind geplant, wie der Fernsehsender in Mainz mitteilte. "Seine Hobbys sind Hummus, Death Metal und der Einsatz von Ironie, um ehrliche menschliche Gefühle zu unterdrücken", heißt es in der Ankündigung.