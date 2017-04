KommAustria: Schwerpunkte der Rundfunkdigitalisierung 2017

Besonderen Wert legt die Medienbehörde KommAustria laut ihrem "Digitalisierungskonzept 2017" auf die verbesserte Nutzung von Rundfunkfrequenzen. Bisherige Fernsehkanäle können dann zugunsten von Mobilfunk-Anwendungen freigegeben werden.



Laut einer EU-Vereinbarung soll bis 2020 der TV-Frequenzbereich oberhalb von Kanal 48 (700-MHz-Band) als so genannte Digitale Dividende II vor allem für mobile Breitband-Internetverbindungen freigeräumt werden. Das zu erreichen ist eines der wichtigsten Ziele, des jetzt von der KommAustria vorgestellten "Digitalisierungskonzepts 2017". Ein weiterer Schwerpunkt ist der Auf- und Ausbau der Digitalradios auf Basis von DAB Plus.