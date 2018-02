KommAustria weist Beschwerde von Privaten gegen ORF-Programme ab

Mehrere österreichische Privatsender klagten vor mittlerweile sechs Jahren bei der Aufsichtsbehörde KommAustria über das zu wenig anspruchsvolle Abendprogramm von ORF eins und ORF 2. Dort wies man den Vorwurf jetzt schließlich ab.



Die Beschwerdeführer legten zu ihrer Klage bei der KommAustria eine Auswertung vor, in der sie über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren die Hauptabendsendungen der TV-Programme ORF eins und ORF 2 beobachtet hatten. Diese Betrachtung greift jedoch zu kurz, stellte die Medienbehörde nun in ihrem Verfahrensbescheid fest.