Kommentar: ARD setzt im Pokal aufs falsche Pferd

Nicht nur der große Unmut einiger Fußballfans, sondern auch die Quoten belegen, dass die ARD bei der Auswahl der Live-Übertragungen vom DFB-Pokal daneben gelegen hat.



Im Vorfeld der 2. Runde des DFB-Pokals rieben sich viele Fans verwundert die Augen. Anstatt attraktive Spiele wie Gladbach gegen Leverkusen, Köln gegen Schalke oder Dortmund gegen Union Berlin - das bereits vor zwei Jahren ein Elfmeter-Krimi war und auch dieses Mal bis zur 120. Minute spannend bleibend in die Verlängerung ging - zu zeigen, entschied man sich am Mittwoch für das Anti-Traditionsduell RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim.