Kommentar: Gebt uns Zeit! - Was Netflix wirklich von uns will

Nachdem Streamingdienste dem Fernsehen in Sachen flächendeckende Unterhaltung den Rang abgelaufen haben, etablieren sich auch neue Methoden, das Zuschauerverhalten zu analysieren. Einschaltquoten gehören längst der Vergangenheit an - die rasant wachsenden neuen Medienanbieter setzen auf ganz andere Faktoren.



"Wir sind hinter der Zeit möglichst vieler Menschen auf der Welt her." - dieses Zitat von Netflix-Mediachef Sarandos fasst die Business-Maxime des Streaming-Riesen Netflix wohl recht bündig zusammen. Wie den Zuschauern diese wertvolle Ressource grenzenlos entlockt werden kann, erklärt die Entwicklung der Methoden moderner Entertainment-Giganten.