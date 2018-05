Kommentar zur Fusion Vodafone-Unitymedia: Kabel reunited?

Dr. Hans-Ullrich Wenge, früherer CEO der Kabel Deutschland, kommentiert den geplanten Zusammenschluss von Liberty Globals Kabelgesellschaft Unitymedia mit Vodafones Kabel Deutschland.



Nun gibt es wohl doch einen Deal zwischen Vodafone und Liberty. Gerüchten zufolge kommt es demnächst zu einer 16,5 Milliarden Euro schweren Fusion/Übernahme von Vodafones Kabel Deutschland und Unitymedia.



Die Kommentare und Aufgeregtheiten der Player im Markt sind vielfältig - natürlich von Interessen geleitet. "Nicht genehmigungsfähig", sagt die Telekom. "Besorgt" sind die Öffentlich-Rechtlichen, "alarmiert" die privaten Sender.



Etwas krude klingt die FRK-Stellungnahme: Tolle Entwicklungsmöglichkeiten, aber "Oligopole müssen verhindert werden". Na was denn nun? Mono-, Duo- oder Oligopol? Es wäre ja schön, wenn es ein Oligopol überall gäbe, denn dann könnte es intensiven, funktionsfähigen Wettbewerb geben. Leider wird es wohl in der Praxis überwiegend ein klassisches Duopol und in vielen Fällen ein (lokales) Monopol.



Vielleicht hilft bei der komplizierten Gemengelage ein Blick aus der Vogelperspektive:

Betriebswirtschaftlich macht der Deal für die Beteiligten wohl Sinn. Skaleneffekte wird es geben - auch wenn die berühmten Synergiepotenziale meistens potenziell und virtuell bleiben und sowieso nie wieder überprüft werden.



Dafür wird es reale Synergiekosten geben: Technische Plattformen zusammenführen, Einspeiseverträge harmonisieren, IT integrieren. Ich höre die Beteiligten auf allen Ebenen schon jetzt "Oh My God" ausrufen. Hinzu wird kommen, die Zentralen zu "optimieren" - da gibt es Kölsch- und Altbiertrinker, ein kritisches Gebräu, vielleicht wäre Pils die Alternative. Die Callcenter werden darüber hinaus bei einer Fusion gut zu tun haben.