"Kommissarin Lucas": Jubiläums-Fall im ZDF

Für "Kommissarin Lucas" geht es wieder los. Am Samstag steht ihr nunmehr 25. Fall an, der die Ermittlerin in die Regensburger Neonaziszene führt.



Ein weiteres Mal spielt Ulrike Kriener die Kommissarin Ellen Lucas, die am Samstag ab 20.15 Uhr in ihrem 25. Fall ermittelt. Der neue Teil der Krimireihe, die erfolgreich seit 2003 läuft, führt "Kommissarin Lucas" in die Regensburger Neonaziszene. Weitere Rollen übernahmen Michael Roll, Lasse Myhr, Jördis Richter und Tilo Prückner.

"Familiengeheimnis", so der Titel des neuesten Teils der Reihe "Kommissarin Lucas", dreht sich um den Bestseller-Autor Andy Wolf (Peter Wolf), dessen Metier Verschwörungstheorien sind. Ellen Lucas schlägt er einen Deal vor: Sie liefert ihm die gewünschte Unterstützung bei einer Recherche, dafür liefert er Hinweise auf ein geheimes Waffenlager der Regensburger Neonazis. Kaum hat Lucas den Deal ausgeschlagen, brennt Wolfs Wohnung und sein Co-Autor stürzt aus dieser in den Tod.