Kommt Google mit neuem Smartphone daher?

Nach der Umtauschaktion für das Galaxy Note 7 Könnte es für Samsung nun noch schlimmer kommen. Denn die Anzeichen mehren sich, dass Internetriese Google im Weihnachtsgeschäft mit einem neuen Smartphone punkten will.



Smartphone-Marktführer Samsung droht nach dem Akku-Debakel bei seinem Vorzeige-Modell Galaxy Note 7 neue direkte Konkurrenz durch Google im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Der Internet-Riese deutete an, dass er am 4. Oktober eine neues Telefon vorstellen wird: In einer Video-Ankündigung nimmt die typische Google-Suchmaske die Form eines Smartphones an.