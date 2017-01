Kommt der Brexit bald als Film auf Netflix?

Die Brexit-Kampagne zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU wurde mitfinanziert von Arron Banks. Sein Buch "The Bad Boys of Brexit" könnte nun der Streamingdienst Netflix verfilmen.



Mit einem Referendum im Juni hat eine Mehrheit der britischen Wähler für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt - zum Bestürzen großer Teile der Öffentlichkeit. Großen Anteil am Erfolg des Brexit hatte der Unternehmer Arron Banks. Er finanzierte die Kampagne mit und schrieb anschließend das Buch "The Bad Boys of Brexit".