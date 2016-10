Kommt der Twitter-Käufer aus Japan?

Nach der Absage aller gehandelten US-Konzerne schien der Verkauf von Twitter vom Tisch. Nun keimen jedoch neue Gerüchte und Spekulationen um einen möglichen Interessenten am sozialen Netzwerk auf. Dieser soll aus Fernost kommen.



Die Spekulationen um den möglichen und vom Aufsichtsrat genehmigten Verkauf von Twitter schienen nach den Absagen der US-Großkonzerne Google, Disney und Salesforce bereits beendet, ein möglicher Zusammenschluss von Nutzern des sozialen Netzwerks zur Übernahme ist noch zu klein, um ernst genommen zu werden. Nun kommen neue Gerüchte über einen möglichen Käufer aus Japan auf.