Kommt schon 2019 eine neue Nintendo Switch mit 4K?

Die Zeichen für ein Upgrade der Nintendo Switch verdichten sich weiter. Bereits im August kamen erste Spekulationen auf.



Wie die gut informierten Kreise des "Wall Street Journal" berichten, gibt es zwar noch Diskussionen darüber, welche neuen Hardware- und Softwarefunktionen in das Upgrade einbezogen werden sollen und wie hoch die Kosten für die Features sind, jedoch deutet wohl schon vieles auf eine höhere Bildqualität hin.