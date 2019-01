Komödie im Ersten vorn - Interesse am Winterchaos-"Brennpunkt"

Mit einer Komödie über zwei Arbeitslose trifft das Erste ins Schwarze. Der "Brennpunkt" zum Dauerschnee in Österreich und Bayern interessiert noch mehr. Der "Bachelor" hat es diesmal schwer.



Das Winterchaos in den Alpen hatte am Mittwochabend auch Auswirkungen auf das Fernsehprogramm: Im Ersten gab es um 20.15 Uhr einen "Brennpunkt" dazu, der 7,92 Millionen Zuschauer interessierte - das war ein Marktanteil von 25,0 Prozent. Dadurch verschob sich die TV-Komödie "Schnitzel de Luxe" auf 20.30 Uhr. Den Fernsehfilm mit Armin Rohde und Ludger Pistor als Arbeitslose, die ihre Chance gekommen sehen, als der Inhaber ihrer Lieblings-Schnitzelbude in Rente gehen will, sahen 5,04 Millionen (16,0 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr verfolgten allein im Ersten 5,76 Millionen (19,0 Prozent).