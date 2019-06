Komplett live bei ARD & ZDF: Frauenfußball-WM startet

Jetzt geht's los. Die Frauenfußball-WM beginnt heute im ZDF. Die ARD startet morgen mit dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft ins Turnier.



Die komplette Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich wird live bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein, auch im ARD-Hörfunk wird es alle deutschen Spiele als Live-Übertragung geben.