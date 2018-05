Komplettangebot on demand: Neue SWR2 App startet

Unter dem Motto "Einfach. Immer. Alles" bietet der SWR2 seinen Hörern alle Sendungen in voller Länge live, zeitversetzt und überall verfügbar in einer neuen App.



Die App soll das Live-Hören des SWR2 Radioprogramms mit Podcasts und allen Sendungsmitschnitten verbinden. Den Zeitpunkt zum Abspielen der Sendung können nun die Nutzer selbst bestimmen. Alle Sendungen sind bis zu sieben Tage nach der Livesendung verfügbar.