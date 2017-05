Konferenz für virtuelle Realität erstmals in Magdeburg

Im Juni wird die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts zum Mekka für Spezialisten und Fans von virtueller Realität (VR). Magdeburg richtet erstmal die Konferenz rund um die Technologie aus.



Neben Vorträgen und den neusten Informationen sollen auf die Teilnehmer der VR-Konferenz in Magdeburg Möglichkeiten warten, die neusten Technologien selbst auszuprobieren. Wie der Veranstalter "Visualimpression" verkündet, kommen für das Event der virtuellen Realität in der Stadt an der Elbe am 15. Juni die Spezialisten der Branche zusammen.