Konflikt im slowakischen Rundfunk eskaliert

Zwölf der bekanntesten Nachrichtenredakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Slowakei haben am Donnerstag gleichzeitig ihre Dienstverträge gekündigt.



In einem gemeinsamen Facebook-Video warfen sie der Führung der Radio- und Fernsehanstalt RTVS Zensur und politisch motivierten Druck auf die Mitarbeiter vor. Mit dem Schritt erreichte der Konflikt einen neuen Höhepunkt, der mit der Wahl von Jaroslav Reznik zum neuen RTVS-Chef im August 2017 begonnen hatte.