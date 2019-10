Konkurenz zu Türksat? Waipu.tv startet türkisches Pay-TV-Paket

Waipu.tv bietet ab sofort ein kostenpflichtiges türkischsprachiges Senderpaket via IPTV in Deutschland an. Bislang war der Empfang türkischer Inhalte nur über Kabel oder Satellit möglich.



Waipu.tv möchte mit seinem neuen Paket dem Satellitendirektempfang via Türksat Konkurrenz machen. 30 Sender bietet der Anbieter nun über seine Plattform in türkischer Sprache an. Gegenüber dem Sat-Direktempfang, worüber mehrere hundert türkische Sender in HD und SD-Qualität ohne monatliche Zusatzkosten empfangbar sind, ist dies natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und daher vor allem für Leute von Interesse, die keine Möglichkeit besitzen eine eigene Sat-Antenne, ausgerichtet auf Türksat 42 Grad Ost, aufzustellen.