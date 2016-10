Konkurrenz für Ebay? Facebook startet Kleinanzeigen-Plattform

Schon lange sind Kauf- und Verkaufgruppen bei Facebook sehr beliebt. Mit "Marketplace" hat das Unternehmen jetzt einen eigenen Online-Flohmarkt gestartet. Das könnte für Ebay und Craigslist echte Konkurrenz bedeuten.



Facebook hat jetzt eine eigene Flohmarkt-Plattform. Schon jetzt nutzen nach Angaben des Unternehmens 450 Millionen Menschen das soziale Netzwerk, um Dinge zu kaufen oder zu verkaufen. Das Unternehmen hat auf diesen Trend reagiert und ein bietet jetzt das Feature "Marketplace" an. Auf Gebühren will Facebook verzichten. Wichtiger scheint zu sein, dass die Nutzer mehr Zeit auf den Seiten von Facebook verbringen.