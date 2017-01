Konnte Apple mit dem iPhone 7 den Abwärtstrend stoppen?

Gelang es Apple im Weihnachtsgeschäft, mit dem iPhone 7 den Abwärtstrend bei den Smartphone-Verkäufen zu stoppen? Am Dienstag muss der Konzern Farbe bekennen und offizielle Zahlen vorlegen.



Ist es Apple im vergangenen Weihnachtsgeschäft gelungen, mit dem iPhone 7 den monatelangen Geschäftsrückgang zu stoppen? Am Dienstag (ab 22.30 MEZ) wird das wertvollste Unternehmen der Welt diese Frage mit aktuellen Quartalszahlen beantworten. Analysten rechnen mit Zuwächsen. Sie erwarten im Schnitt ein Umsatzplus bei zwei Prozent auf über 77 Milliarden Dollar.