Konsequenzen bei Fake-News: Zeitplan für Gesetz offen

Die Bundesregierung will eine gesetzliche Regelung zum Umgang mit gefälschten Nachrichten im Internet auf den Weg bringen. Der Fahrplan für die Reglung, die den sozialen Netzwerken im Fall von Fake-News mit rechtlichen Schritten droht, ließ sie allerdings offen.



Die Bundesregierung hat offen gelassen, ob der Umgang mit gefälschten Nachrichten im Internet noch vor der Bundestagswahl gesetzlich neu geregelt wird. "Einen Zeitplan kann ich Ihnen nicht nennen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin auf eine entsprechende Frage. Ein Sprecher des Justizministeriums erklärte, man wolle zunächst das Ergebnis einer externen Prüfung abwarten, das erst Anfang nächsten Jahres vorliegen werde. Wenn dann noch immer zu wenige beanstandete Inhalte gelöscht würden, drohten den sozialen Netzwerken "rechtliche Konsequenzen".