Kontraste, Pixelraster und Co.: So entwickelt sich der TV-Sektor

Es gibt unzählige Möglichkeiten Medien auf Bildschirmen zu konsumieren. Hat der Fernseher bereits ausgedient? Nein, findet die gfu und gibt einen Ausblick auf die Entwicklungen im TV-Sektor.



Bildschirme werden nicht nur immer größer, sondern entwickeln sich auch in ihrer Qualität. Laut gfu zeigen sich dabei erhebliche Fortschritte rund um neue Technologien. Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender des IFA-Veranstalters sagt dazu: "Viele Details der technischen Weiterentwicklungen machen die jüngste Generation der TV-Geräte attraktiver denn je. Wir sehen auch 2019 das Potential für eine Reihe spannender Entwicklungen."