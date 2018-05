Konzernumsatz von ProSiebenSat.1 sinkt

Im ersten Quartal 2018 muss der Konzern ProSiebenSat.1 mit einem sinkenden Umsatz von 3 Prozent leben. Grund für die Senkung auf 881 Millionen Euro ist die Entkonsolidierungen im Travel-Geschäft.



Quartalswechsel bedeutet bei der ProSiebenSat.1 Group: Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Ergebnis: Ein "solider" Jahresstart in 2018. Während der Konzernumsatz zu dieser Zeit im Vorjahr noch 910 Millionen Euro betrug, ist dieser nun um 3 Prozent auf 881 Millionen Euro zurück gegangen.