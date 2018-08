Konzernumsatz von ProSiebenSat.1 sinkt

Im ersten Halbjahr 2018 muss der Konzern ProSiebenSat.1 mit einem sinkenden Umsatz von 4 Prozent leben. Grund für die Senkung sind die Programmkosten.



Halbjahreswechsel bedeutet bei der ProSiebenSat.1 Group: Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Ergebnis: Ein "solider" erstes halbes Jahr in 2018. Während der Konzernumsatz zu dieser Zeit im Vorjahr noch 1.872 Millionen Euro betrug, ist dieser nun um vier Prozent auf 1.794 Millionen Euro zurück gegangen.