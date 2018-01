Kooperation von VATM und Telecom

Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) und der Telecommunity-Verband Telecom e.V. haben eine umfassende Partnerschaft bekannt gegeben.



Die Politik müsse endlich verstehen, dass es nicht nur um den Ausbau der besten Infrastrukturen gehe, sondern gleichberechtigt um die besten Dienste auf diesen Netzen, da diese für die deutsche Wirtschaft überlebenswichtig seien, so VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner zur neuen Kooperation. Dass beides gehe und Digitalisierung beides brauche, hätten andere Länder längst begriffen, ist sich der Verbandsgeschäftsführer sicher.