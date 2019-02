Kopfball der Stars: ProSieben zeigt "Headis Team-WM"

Sport mit Köpfchen. Sport mit Tempo. Sport mit Gefühl: ProSieben veranstaltet Ende März die erste "Headis Team-WM" und lässt dabei prominente Teams gegeneinander antreten.



Ein ähnlicher Renner wie die Wok-WM wird sicher auch die erste "Headis Team-WM". Aber was ist eigentlich Headis? Headis ist nichts anderes als "Kopfballtischtennis". Zwei Spieler stehen an einer Tischtennisplatte und dürfen beim Ballspiel nur den Kopf benutzen.