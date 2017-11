Kopper macht den Abgang - letzter „Tatort“ für Andreas Hoppe

Im Januar läuft sein letzter Tatort. Kopper gibt seine Abschiedsvorstellung.



Mario Koppers Zeit ist um, der letzte „Tatort“ mit Andreas Hoppe in der Rolle des Ermittlers in Ludwigshafen läuft am 7. Januar. Ursprünglich war die Ausstrahlung noch für dieses Jahr geplant. Passend für die Abschiedsvorstellung heißt die Folge schlicht „Kopper“.



Nach mehr als zwei Jahrzehnten geht beim SWR eine Ära zu Ende. Koppers erster Fall an der Seite von Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) war „Der kalte Tod“ am 6. Oktober 1996. Der damalige Südwestfunk (SWF) kündigte die neue Figur als „pfiffigen Assistenten“ an. Für Lena Odenthal wurde er bei allen Unterschieden in der Persönlichkeit schnell zum engen Vertrauten.