Kostet Netflix bald weniger?

Netflix will mit einer günstigeren Version experimentieren. Details nannte der Streamingdienst jedoch vorerst nicht. Dies öffnet Spekulationen Tür und Tor.



Netflix will in einigen Ländern eine günstigere Version seines Videostreaming-Dienstes anbieten, um mehr Kunden anzulocken. Das meldet der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf Gründer und Chef Reed Hastings. Allein schon die Idee ist allerdings eine Strategiewende für Netflix: Bisher setzte die US-Firma eher auf Preiserhöhungen sowie teurere Versionen ihres Angebots mit höherer Qualität.



Es gehe nicht darum, den Preis für das aktuell günstigste Paket zu senken, sondern um eine kostengünstigere Version mit einem reduzierten Angebot, schrieb Bloomberg am Montag. Damit dürfte Netflix wahrscheinlich eher Märkte mit niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen im Visier haben, wie der Finanz-Nachrichtendienst spekuliert.