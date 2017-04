Kräfte geeint: Sky und HBO machen gemeinsame Sache

HBO und Sky binden sich noch enger aneinander. Mit ihrer vertieften Partnerschaft möchte beide TV-Programmanbieter künftig gemeinsam hochwertige Serien entwickeln.



Die beiden Pay-TV-Anbieter HBO und Sky stecken künftig auch in Sachen Programmentwicklung unter einer Decke. Mit einer ihrer vertieften Partnerschaft verfolgen sie ein gemeinsames Ziel: Die Entwicklung hochwertiger Serien.