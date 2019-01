"Krauses Hoffnung“ feiert TV-Premiere im Ersten

Neue Geschichten vom Brandenburger Polizeihauptmeister. Bereits zum sechsten Mal zeigt die ARD die Geschichten über Herrn Krause. In "Krauses Hoffnung" hat der Sturkopf mit familiären Herausforderungen zu kämpfen.



Am 1. Februar ist Horst Krause wieder im Einsatz. Diesmal ist der Polizeihauptmeister aus Brandenburg in "Krauses Hoffnung" zu sehen. Nach "Krauses Fest" (2007), "Krauses Kur" (2009), "Krauses Braut" (2011), "Krauses Geheimnis" (2014) und "Krauses Glück" (2016) ist es bereits die sechste Geschichte über den TV-Sturkopf.