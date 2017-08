Kreisliga goes Livestream

Dank der Technologie des Essener Start-ups Soccerwatch.tv und der Mithilfe von Vodafone können sich Fans die Spiele ihres Heimat-Amateurvereins in Zukunft im Livestream anschauen. Sei dieser noch so klein.



Der Clou an der Sache: Die Spezial-Kamera von Soccerwatch.tv ist vollautomatisiert. Das bedeutet, dass das Gerät von alleine dem Spielgeschehen folgen kann. Es schaltet sich auch automatisch aus, wenn das Spiel vorbei ist. Die Software des Essener Start-ups ist sogar in der Lage, die Highlights des Spiels zusammenzustellen.