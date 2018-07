Kriegt Apples HomePod Konkurrenz von Samsung?

Samsung plant seinen ersten Smartspeaker. Mit dem smarten Bixby-Gerät könnte das Unternehmen mit dem Siri-Lautsprecher konkurrieren.



Bereits am 9. August könnte der neue Lautsprecher von Samsung präsentiert werden, berichtet "Golem". Demnach will das Unternehmen einen smarten Lautsprecher auf den Markt bringen, der es mit dem Produkt von Apple aufnehmen kann.