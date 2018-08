Krimi-Komödie im Ersten liegt bei den Zuschauern weit vorn

Niederbayern schlägt Sylt: Die Krimikomödie im Ersten aus der bayerischen Provinz hatte mit Abstand die meisten Zuschauer und ließ den Krimi aus dem hohen Norden im ZDF hinter sich.



Dorfpolizist Franz Eberhofer ließ Kommissar Theo Clüver alt aussehen: Der Ordnungshüter aus der niederbayerischen Provinz in der Krimi-Komödie "Grießnockerlaffäre" im Ersten lag bei den Einschaltquoten am Montagabend klar vor der Wiederholung des ZDF-Krimis "Nord Nord Mord: Clüver und König von Sylt". Für die vierte Verfilmung eines Rita-Falk-Krimis, bei der Eberhofer in den Verdacht gerät, seinen Vorgesetzten erstochen zu haben, interessierten sich ab 20.15 Uhr im Schnitt 4,99 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 19,5 Prozent).