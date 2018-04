Krimi am Donnerstagabend: Jürgen Tarrach ermittelt in Lissabon

Noch ein Krimi: Diesmal spielt er in Lissabon und ist etwas anders. Coole Kommissare gibt es nicht. Im Mittelpunkt stehen ein Anwalt und seine junge Assistentin. Und die machen ihren Job recht gut.



Der Donnerstag ist Krimitag. Das ist bei der ARD Gesetz. Und es sieht nicht so aus, als würde sich das ändern, ganz im Gegenteil. Gerade Kriminalfälle, die in attraktiven Großstädten im Ausland wie Tel Aviv oder Barcelona spielen, gibt es immer mehr. Ein neuer "Amsterdam"-Krimi (mit Hannes Jaenicke) soll im Herbst starten. Der neue "Lissabon-Krimi" hat schon an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) Premiere. Jürgen Tarrach (57) hat darin eine starke Rolle: Er spielt den ehemaligen Staatsanwalt Eduardo Silva, der nach dem Tod seiner Frau etwas aus der Spur geraten ist und nun als Rechtsanwalt auf bescheidenem Niveau sein Geld verdient.