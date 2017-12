Krimi aus weiblicher Sicht: "Top of the Lake: China Girl"

Nach "Top of the Lake" folgt "Top of the Lake: China Girl" - Ermittlerin Griffith zieht es von Neuseeland nach Australien.



Es ist ein grauenhafter Fund: Die Leiche einer jungen Asiatin wird im australischen Sydney in einem Koffer an den Strand gespült. Für die Ermittlerin Robin Griffith, gespielt von Elisabeth Moss ("Mad Men", "Handmade‘s Tale"), ist das der Beginn dramatischer Entwicklungen, die ihr Leben auf den Kopf stellen werden. Als deutsche Erstaufführung zeigt Arte jetzt die sechsteilige Krimiserie "Top of the Lake: China Girl" der Produzentin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Oscar-Preisträgerin Jane Campion: jeweils zwei Folgen jeden Donnerstag von diesem Donnerstag an um 20.15 Uhr.