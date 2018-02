Krimi mit Wohlfühl-Effekt: 400 Mal "Rosenheim-Cops"

Rund 17 200 Minuten lang haben die "Rosenheim-Cops" mittlerweile ermittelt. Die Wohlfühl-Serie ist Kult geworden - weit über die idyllische Region im Alpenvorland hinaus. Zur 400. Folge gibt es einen neuen Kommissar. Aber etwas Entscheidendes fehlt.



Ausgerechnet in der Jubiläumsfolge fehlt er, der alles entscheidende Satz: "Es gabad da a Leich". Mit diesem Verweis auf einen Leichenfund schickt Sekretärin Miriam Stockl üblicherweise die Mordermittler zum Einsatzort. Doch wenn die "Rosenheim-Cops" am Dienstag - ausnahmsweise erst um 19.35 Uhr - zum 400. Mal ihre Arbeit aufnehmen, hat Stockl keine Chance. Sie hat den Bus verpasst, kommt zu spät ins Präsidium - prompt gleiten ihr die Fäden aus der Hand.