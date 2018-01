Kritik am öffentlichen Rundfunk gerechtfertigt? "Zapp" hakt nach

Nicht nur in Deutschland steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter starkem Druck. Auch im Mutterland des öffentlich-rechtlichen Rundfunks England schlägt dem Sender BBC massive Kritik entgegen.



Morgen setzt sich das Medienmagazin "Zapp" unter dem Titel "Europas öffentlicher Rundfunk unter Beschuss" mit den Anfeindungen gegen den öffentlichen Rundfunk in Europa auseinander. Für die Sendung um 23.15 Uhr im NDR hat das Magazin Rundfunkanstalten und ihre Gegner in ganz Europa besucht.