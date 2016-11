Kritik an "Anne Will"-Sendung: ARD verteidigt Position

Nach dem Auftritt einer vollverschleierten Muslimin bei "Anne Will" hat die ARD ihre Position verteidigt. Dem TV-Sender war vorgeworfen worden, dem Islam eine breite Plattform gegeben zu haben.



Der Auftritt einer vollverschleierten Muslimin in der ARD-Talkshow "Anne Will" hat scharfe Kritik hervorgerufen. Zuschauer und Politiker wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach hielten Will unter anderem bei Twitter vor, sie habe dem radikalen Islam damit in der Sendung eine breite Plattform geboten.



Im Zentrum der Empörung stand Nora Illi (32), muslimische Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrates der Schweiz, die am Sonntagabend mit einem Niqab auftrat, der nur einen schmalen Sehschlitz freiließ. Bosbach und der Autor Ahmad Mansour warfen der jungen Frau vor, sie verherrliche den Krieg und verharmlose den IS-Terror.