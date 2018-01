Kritik an Einladungspraxis zum Deutschen Fernsehpreis

Die Verleihung des 19. Deutschen Fernsehpreises hat ein Platzproblem. Nachdem die Verleihung im vorigen Jahr in den Düsseldorfer Rheinterrassen stattgefunden hat, ist sie wegen des Platzmangels ins Kölner Palladium umgezogen.



Aber auch hier scheint der Platz nicht zu reichen. Aus diesem Grund hat die für das Event-Management zuständige Agentur Hauer diverse Autorinnen und Autoren nominierter Produktionen nicht eingeladen.