Kritik an Sparvorschlägen der Öffentlich-Rechtlichen

Dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) gehen die am Freitag vorgelegten Sparvorschläge der öffentlich-rechtlichen Sender nicht weit genug. Für den Verband reichen kosmetische Eingriffe nicht aus, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reformieren.



Am Freitag haben ARD, ZDF und Deutschlandradio den Bundesländern Vorschläge für Reformen der Finanzierung unterbereitet. Dabei will die ARD bis 2028 951 Millionen Euro einsparen und das ZDF 270 Millionen. Es sollen aber keine Sender geschlossen werden oder die teuren Verwertungsrechte für Sportveranstaltungen angetastet werden.