Kritiker: EuGH-Urteil bremst Verbreitung offener WLAN-Hotspots

Für Rechtssicherheit beim Betrieb von WLAN-Hotspots sollte das EuGH-Urteil sorgen. Doch Kritikern geht das Urteil zu Urheberrechtsverletzungen nicht weit genug, sie sehen die Verbreitung offener WLAN-Hotspots ausgebremst.



Gewerbliche Anbieter öffentlicher Hotspots dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht für Rechtsverletzungen Dritter haftbar gemacht werden können. In Deutschland erntete das Urteil Lob, aber vor allem scharfe Kritik. "Das Urteil wirft mehr Fragen auf, als es Antworten liefert", erklärte Volker Tripp, Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft. "Muss ich im Café demnächst meinen Ausweis vorlegen und einscannen lassen, um an das WLAN-Passwort zu gelangen?"



Der EuGH hatte in dem Urteil festgelegt, dass von gewerblichen Anbieter wiederholten Verstößen als "Abschreckung" verlangt werden könne, dass der Zugang durch ein Passwort gesichert wird. Die Nutzer müssten dann ihre Identität preisgeben.