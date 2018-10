Kritischer Film über Kirche lockt Polen massenhaft ins Kino

Machtmissbrauch, Intrigen und pädophile Priester: Ein umstrittener Kinofilm über die Missstände in der katholischen Kirche bricht im konservativen Polen die Zuschauerrekorde



Rund drei Millionen Menschen lockte Wojciech Smarzowskis heftig diskutierter Spielfilm "Kler" (übersetzt: Klerus) binnen zwei Wochen in die Kinos, wie aus Angaben der polnischen Branchenseite Box Office hervorgeht. Es sei der erfolgreichste Kinostart seit Jahrzehnten, berichteten polnische Medien. Nun wird der Hit aus Polen in Originalversion mit englischen Untertiteln auch in einigen deutschen Kinos gezeigt.