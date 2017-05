Kroatien steigt bei DAB Plus ein

Kroatien möchte laut Medienberichten noch dieses Jahr einen DAB-Plus-Testlauf starten. Um den Schritt ins Digitalradio vorzubereiten fand ein Workshop mit internationalen Gästen in der Hauptstadt Zagreb statt.



Das Meeting sollte vor allem über die Möglichkeiten von DAB Plus aufklären und den Digitalradio-Standard in der Balkanregion populärer machen. Hierzu reiste extra der Präsident des globalen Forums "WorldDAB", Patrick Hannon, an.