"Ku'damm 59": Verlängerung offen - starke Werte in Mediathek

Zwischen fünf und sechs Millionen Zuschauer im klassischen Fernsehen und dazu noch fast zwei Millionen Klicks in der Mediathek - das ZDF kann den "Ku'damm 59" durchaus als Erfolg verbuchen.



Der Dreiteiler "Ku'damm 59" ist auch im Netz ein Zuschauer-Erfolg: Bis Dienstag verbuchte das ZDF 1,87 Millionen "Sichtungen" in seiner Mediathek, wie Fernsehspielchefin Heike Hempel der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Am Sonntag hatte der Sender alle drei Folgen in die Mediathek gestellt. In der Zahl sind allerdings keine mobilen Geräte wie Smartphone oder Tablet berücksichtigt, auch über die Verweildauer gibt es keine Angaben.