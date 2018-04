"Ku'damm 59" auch in der ZDF-Mediathek beliebt

Die ZDF-Serie "Ku'damm 59" hat in der Mediathek des Mainzer Senders den ersten Platz erobert.



Der erste Teil hatte bis zum Dienstag (3. April) 1,42 Millionen Online-Sichtungen, wie das ZDF am Mittwoch mitteilte. Das sei der bisher höchste Wert eines Videos in der ZDF-Mediathek. An der Spitze stand bis dahin "heute-show - Der Jahresrückblick" 2017 mit 1,18 Millionen Sichtungen.