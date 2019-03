Kuba und Google verhandeln über Kooperation beim Internetzugang

Trotz der politischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba wollen die Telefongesellschaft der Karibikinsel (Etecsa) und Google die Chancen für eine Kooperation ausloten.



Die beiden Unternehmen unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung. Demnach nehmen Etecsa und Google Verhandlungen über einen Zusammenschluss ihrer Netzwerke (Peering) auf. Damit soll der Internetzugang in Kuba verbessert werden.