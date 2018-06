"Kühn hat zu tun": ZDF verfilmt Krimi-Bestseller

Ein weiterer Erfolgsroman von Jan Weiler ("Maria, ihm schmeckt’s nicht") steht Pate für eine Filmadaption. Dabei bekommen wir es mit dem Ermittler Martin Kühn zu tun, der unter Hochdruck im eigenen Umfeld ermitteln muss.



Unter der Regie von Grimme-Preisträger Ralf Huettner begannen am 12. Juni die Dreharbeiten zur WDR/ARD-Koproduktion, die uns in die Welt des Hauptkommissars Martin Kühn entführen soll - ein Trip, der mit Vorsicht zu genießen ist.