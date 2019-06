Künstliche Intelligenz: Deutschland bei Patenten auf Platz 2

Deutsche Unternehmen spielen bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Fahrzeugtechnik und in Erkennungssystemen eine führende Rolle. Trotzdem hinkt man speziell einer Nation hinterher.



Insgesamt dominieren bei den Patentanmeldungen von KI-Software jedoch die USA, wie aus einer Auswertung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) in München hervorgeht. Aus den Vereinigten Staaten wurden 2018 in Deutschland beim Deutschen und beim Europäischen Patentamt doppelt so viele KI-Patente angemeldet wie von einheimischen Firmen - 2048 im Vergleich zu 1022. An dritter Stelle lag Japan vor China.