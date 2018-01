Küstenkrimi "Nord bei Nordwest - Sandy": zu wenig steife Brise

Der Ex-Polizist Jacobs, gespielt von Hinnerk Schönemann, bekommt es an der Ostsee mit rabiaten Drogendealern zu tun. Die neue Folge der ARD-Krimireihe überzeugt mit wetterfesten Charakteren, aber das Drehbuch bleibt blass und durchwachsen.



Küstenlandschaften erfreuen sich nicht nur bei Touristen großer Beliebtheit, sondern sie sind auch ein pittoresker Schauplatz für etliche TV-Krimis. Eine kleine Auswahl: Walter Sittler ermittelt in "Der Kommissar und das Meer", bei "Nord Nord Mord" deckt Robert Atzorn auf Sylt Verbrechen auf, zum letzten Mal am nächsten Montag (15. Januar) im ZDF. Der Münsteraner Privatdetektiv Wilsberg war noch in der letzten Woche auf Norderney unterwegs.