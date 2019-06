Kulisse beschädigt: "Kontrollierte Explosion" beim neuen "Bond"

Eine "kontrollierte Explosion" bei den Dreharbeiten zum nächsten "James Bond"-Film verlief nicht ganz nach Plan: Die Kulisse wurde beschädigt und ein Crew-Mitarbeiter verletzt.



Bei Dreharbeiten zu einer "kontrollierten Explosion" beim neuen James-Bond-Film ist ein Crew-Mitglied verletzt worden. Das Äußere der Kulisse in den Pinewood Studios nahe London sei beschädigt worden, hieß es am Dienstagabend auf dem Twitterkanal zum neuen Bond-Film. Verletzte am Set habe es nicht gegeben, aber ein Mitarbeiter außerhalb der Bühne habe leichte Blessuren erlitten.